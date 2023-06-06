Kahramanmaraş'ta Fındık Büyüklüğünde Dolu Yağdı

Kahramanmaraş'ta dolu yağışı etkili oldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bulunan kırsal alanda fındık büyüklüğünde dolu yağdı, çevre beyaza büründü.

Afşin ilçesinin kırsal alanda ilk baharın son günlerinde dolu yağdı. Yağış esnasında kırsal alan adeta beyaza büründü. Dolu yağışı sonrası ortaya ilginç görüntü çıktı.

Şiddetli dolu yağışını cep telefonu kamerası ile kayda alan bir kişi "Doludan her taraf bembeyaz oldu, mahsulleri mahveder bu dolu. Sanki kar yağmış gibi bakın" demesi dikkat çekti.

Videoda aynı zamanda bir evin çatısının da dolu yağışının ardından beyaza büründüğü görüldü.