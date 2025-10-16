Haberler

Kahramanmaraş'ta Filistin Yararına Kermes Açıldı

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği öncülüğünde Kahramanmaraş'ta düzenlenen 'Filistin Yararına Hayır Çarşısı' kermesi, elde edilen gelirlerin Filistin'e gönderilmesi amacıyla açıldı. Dernek Başkanı Ali Sarıkaya, bu kermesle Filistin halkına destek olmak istediklerini vurguladı.

Kahramanmaraş'ta, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği öncülüğünde "Filistin Yararına Hayır Çarşısı" kermesi açıldı.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde düzenlenen ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca desteklenen kermesten elde edilen gelir, Filistin'e gönderilecek.

Kahramanmaraş ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Ali Sarıkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze ve Filistin konusunda duyarlı sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların destekleriyle kermesi hayata geçirdiklerini söyledi.

Filistin'in yeniden inşasında Kahramanmaraş halkı olarak destek olmak istediklerini dile getiren Sarıkaya, şöyle konuştu:

"Burada elde edilen kazancı en kısa zamanda oradaki kardeşlerimize ulaştırmak istiyoruz. Filistin'deki barışın mutluluğunu yaşıyoruz. Uzun zaman sonra oradaki kardeşlerimizin bir nefes alma imkanı oldu. Bizler de Hz. İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca misali bir damla da olsa Filistin yararına kurduğumuz hayır çarşımızın gelirini Kahramanmaraş halkı olarak oraya göndereceğiz. Kermesimiz 3 gün boyunca açık kalacak. Emekleri bulunanlara teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
