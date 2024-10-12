Kahramanmaraş'ta Filistin İçin Yürüyüş Düzenlendi

Kahramanmaraş'ta İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Kahramanmaraş Platformu'nca "Yaşasın nehirden denize özgür Filistin, kahrolsun soykırımcı İsrail" mottosuyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Onikişubat ilçesindeki Esad Coşan Camisi önünde ikindi namazının ardından Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıyan grup, slogan ve tekbirler eşliğinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önüne yürüdü.

Grup adına konuşan Sevilay Tüfekçi, tarih boyunca katillerin ve soykırımcıların bu denli desteklendiği başka örneğin olmadığını ifade etti.

Tüfekçi, 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin'de 17 bini çocuk, 11 bin 500'ü kadın olmak üzere 42 bini aşkın Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirterek, "İnsanlık bütün değerleriyle birlikte, bu emperyal güçler karşısında savunmasız, sadece sıranın kendisine gelmesini bekliyor. Ancak insanlık şerefinin bu katil sürüsüne karşı mutlak galip geleceğine inanıyoruz." dedi.