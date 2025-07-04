Kahramanmaraş'ta FETÖ Operasyonu: 6 Gözaltı, 2 Tutuklama

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Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 2'si tutuklandı.

??????? Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içinde faaliyette bulundukları tespit edilen 6 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
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