Kahramanmaraş'ta Feci Kaza Güvenlik Kamerasında
Kahramanmaraş'ta bir halk otobüsünün otomobil ile çarpıştığı kaza güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.
KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
Kahramanmaraş'ta Esra Baran'ın hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; ilerleyen halk otobüsüne arkadan gelen otomobil çarpıyor. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otobüsün şoförü, park halindeki araçlara çarpmamak için ani manevra yapıyor.
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel