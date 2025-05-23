Kahramanmaraş'ta Feci Kaza Güvenlik Kamerasında

Kahramanmaraş'ta Feci Kaza Güvenlik Kamerasında
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Kahramanmaraş'ta bir halk otobüsünün otomobil ile çarpıştığı kaza güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kahramanmaraş'ta Esra Baran'ın hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; ilerleyen halk otobüsüne arkadan gelen otomobil çarpıyor. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otobüsün şoförü, park halindeki araçlara çarpmamak için ani manevra yapıyor.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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