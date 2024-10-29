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Kahramanmaraş'ta Feci Kaza: 1 Ölü, 6 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Feci Kaza: 1 Ölü, 6 Yaralı
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Kayseri'nin Develi ilçesinde kömür yüklü bir kamyonun otomobile çarpması sonucu yaşanan kazada, kamyon şoförü hayatını kaybetti, otomobildeki 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde kömür yüklü kamyon, otomobile çarptı. Kazada kamyonun şoförü Ejder D. öldü, otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Develi ilçesi Tekir Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Ejder D. idaresindeki 38 HU 047 plakalı kömür yüklü kamyon, sürücüsü öğrenilemeyen 38 SZ 209 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kamyon şoförü Ejder D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde yaralanan 6 kişi, çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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