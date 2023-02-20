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Kahramanmaraş'ta fay hattının geçtiği 140 haneli Ördekdede Mahallesi enkaza döndü

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Kahramanmaraş'ta fay hattının geçtiği 140 haneli Ördekdede Mahallesi enkaza döndü

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler, Pazarcık ilçesindeki Ördekdede Mahallesi'nde büyük yıkıma yol açtı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler, Pazarcık ilçesindeki Ördekdede Mahallesi'nde büyük yıkıma yol açtı.

Depremin merkez üslerinden Pazarcık ilçesine bağlı Ördekdede Mahallesi, afetten en çok etkilenen yerlerin başında geliyor.

Kırsal mahalledeki tek katlı ve kerpiç evlerin tamamına yakını yıkıldı.

Öte yandan köyden geçen ve araziyi ikiye bölen fay kırığı da havadan görüntülendi.

"34 kaybımız var"

Ördekdede Mahalle Muhtar Azası Kemal Güven, AA muhabirine, köyde 140 hane olduğunu söyledi.

Köyde sağlam ev kalmadığını belirten Güven, deprem anında Gaziantep'te olduğunu, daha sonra köye geldiğini ve yakınlarını enkazdan çıkardıklarını anlattı.

Güven, depremin ardından bölgeye yardımlar geldiğini, köyü toparlamaya çalıştıklarını kaydetti.

Ördekdede'nin depremin merkez üssüne yakın bölgedeki en büyük köy olduğunu dile getiren Güven, "2-3 tane ev ancak ayakta kaldı, öbürlerinin hepsi harap. Köy diye bir şey kalmadı. 25 yaralımız var, onlar iyi çok şükür. 34 de kaybımız var." diye konuştu.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Güncel Haberler

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