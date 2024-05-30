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Kahramanmaraş'ta Ev Yangınında Anne ve Bebek Hastaneye Kaldırıldı

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Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve bebeği hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve bebeği hastaneye kaldırıldı.

Şeyhadil Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın 4. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürülürken dumandan etkilenen anne ve 10 günlük bebeği ilk müdahalelerinin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mahalle Muhtarı Şahin Çayır, AA muhabirine, dumanı fark eder etmez itfaiye ekiplerine haber verdiklerini ve ekipler gelinceye kadar vatandaşların dışarıya çıkarılmasına yardımcı olduklarını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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