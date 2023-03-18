Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak yağış sonrası Kayseri çevre yolu trafiğe kapatıldı Kahramanmaraş-Kayseri çevre yolu etkili olan sağanak yağış nedeniyle polis ekipleri tarafından tedbir amaçlı bir süreliğine kapatıldı.

Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak yağış sonrası Kayseri çevre yolu trafiğe kapatıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş-Kayseri çevre yolu etkili olan sağanak yağış nedeniyle polis ekipleri tarafından tedbir amaçlı bir süreliğine kapatıldı.

Kahramanmaraş'ta gün boyu aralıklarla etkili olan sağanak yağmur akşam saatlerinde şiddetini arttırdı. Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda yer yer su birikintileri oluşurken, araç sürücüleri su biriken yollarda ilerlerken güçlük çekti.

Kuvvetli sağanak yağış sonrası, polis ekipleri trafikte geniş güvenlik önlemleri aldı. Olumsuz durumların yaşamasını önlemek için sağanak yağış altında mücadele eden polis ekipleri Kahramanmaraş-Kayseri karayolunu trafiğe kapatarak sürücüleri alternatif yollara yönlendirildi. Kavşaklarda görev alan diğer polis ekipleri ise, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. İlerleyen saatlerde ise, sağanak yağışın etkisini azaltması nedeniyle karayolu kontrollü şekilde trafiğe açıldı.

Öte yandan Meteorolojiden alınan bilgiye göre, yağışlar hafta başına kadar aralıklarla kuvvetli şekilde devam edecek.