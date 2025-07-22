Kahramanmaraş'ta Eşini Vuran Koca Gözaltına Alındı

Kahramanmaraş'ta Eşini Vuran Koca Gözaltına Alındı
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, bir kişi tartıştığı eşini silahla vurdu. Olay sonrası kadın hayatını kaybederken, koca polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir kişi tartıştığı karısını silahla öldürdü.

Alınan bilgiye göre, İsa Divanlı Mahallesi'nde Emir Ç. (47) kendi iş yerinde tartıştığı eşi Nazlı Ç'ye (45) silahla ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Nazlı Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli koca, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
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