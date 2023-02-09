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Kahramanmaraş'ta enkazdan çıkarılan 45 yaralının tedavilerine İzmir'de devam edilecek

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Kahramanmaraş'ta enkazdan çıkarılan 45 yaralının tedavilerine İzmir'de devam edilecek

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde enkaz altından kurtarılan ve aralarında çocukların da bulunduğu 45 yaralı, askeri uçakla İzmir'e getirildi.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde enkaz altından kurtarılan ve aralarında çocukların da bulunduğu 45 yaralı, askeri uçakla İzmir'e getirildi.

Kahramanmaraş'tan kalkan ve içinde 20'si çocuk, 25'i yetişkin yaralı ve 9 refakatçiyi taşıyan askeri uçak, İzmir Adnan Menderes Havalimanı Meydan Kıta Komutanlığına iniş yaptı.

Burada, 112 Acil Sağlık ekipleri ve askerler tarafından uçaktan indirilerek ambulanslara alınan yaralılardan çocuklar Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, yetişkinler ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma hastanesine götürüldü.

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Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel

Adnan Menderes Havalimanı Kahramanmaraş İzmir Güncel Haberler

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