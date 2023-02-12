Kahramanmaraş'ta enkazda çalışırken üzerlerine beton parçası düşen 3 görevli yaralandı Güncel Haberler Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yıkılan binada arama kurtarma çalışması yaparken üzerlerine beton parçalarının düşmesi sonucu hafif yaralanan Sakarya ekibindeki 3 görevli ambulansta tedavi edildi. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yıkılan binada arama kurtarma çalışması yaparken üzerlerine beton parçalarının düşmesi sonucu hafif yaralanan Sakarya ekibindeki 3 görevli ambulansta tedavi edildi. "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye giden Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Dulkadiroğlu'na bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan 6 katlı Kalkan Apartmanı'nda yürütülen çalışmalarda yaşam izlerini araştıran ekipler, ses duymaları üzerine iş makinelerini durdurdu. Cihazlarla yapılan dinleme sonrası yaşam belirtisi ihtimali üzerine arama kurtarma köpeğiyle bir bölümü yıkılan binaya giren ekipler, beton parçalarının düşmeye başlamasıyla alandan uzaklaştı. Bu sırada üzerlerine beton parçaları düşmesi sonucu hafif şekilde yaralanan 3 görevli, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Sakarya arama kurtarma ekibinin binadan kaçma anları, cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan bölgede çalışmalar devam ediyor. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Sakarya Güncel Haberler

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