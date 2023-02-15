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Kahramanmaraş'ta enkazda bulunan para ve ziynet eşyaları sahibine teslim edildi

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Kahramanmaraş'ta enkazda bulunan para ve ziynet eşyaları sahibine teslim edildi

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde Kahramanmaraş'ta yıkılan bir binanın enkazında görev yapan Bursa Orhangazi Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK) ekipleri, buldukları para ve ziynet eşyalarını sahibine teslim etti.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde Kahramanmaraş'ta yıkılan bir binanın enkazında görev yapan Bursa Orhangazi Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK) ekipleri, buldukları para ve ziynet eşyalarını sahibine teslim etti.

Depremlerin ardından bölgeye giden OBAK ekipleri, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarında görev yapıyor.

Müftülük Meydanı'nda bulunan Merve Apartmanı'nın enkazında çalışan ekipler, yıkıntıların arasında içinde 500 bin lira değerinde para ve ziynet eşyaları olan bir çanta buldu.

Çanta, içindeki para ve ziynet eşyalarıyla sahibi Merve Çakar'a teslim edildi.

Çakar OBAK ekiplerine teşekkür etti.

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Kaynak: AA / Güncel

Orhangazi Belediyesi Kahramanmaraş Bursa Güncel Haberler

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