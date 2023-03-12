Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma ve yıkım işlemleri sürüyor

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta acil yıkım kararlı veya ağır hasarlı binaların yıkımı ile enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.