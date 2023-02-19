KAHRAMANMARAŞ'TA ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR

KAHRAMANMARAŞ'taki depremlerin ardından yerle bir olan binaların enkazı, kamyonlara yüklenip kentteki 'hafriyat alanı' olarak belirlenen bölgelere taşıyor.

KAHRAMANMARAŞ'taki depremlerin ardından yerle bir olan binaların enkazı, kamyonlara yüklenip kentteki 'hafriyat alanı' olarak belirlenen bölgelere taşıyor.

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından kentte arama kurtarma çalışmaları yerini enkaz kaldırmaya bıraktı. Şehirde yüzlerce iş makinesi depremde yerle bir olan binalardan geriye kalan hafriyatı kamyonlara yüklerken, enkazlar kentte 'hafriyat alanı' olarak belirlenen bölgelere taşınıyor.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan Kahramanmaraş Valiliği, şehir içi ve şehir dışı ev taşımaya yönelik fahiş fiyat artışını engellemek amacıyla rayiç bedel uygulamasına geçildiğini duyurdu. Depremin ardından hasarlı olan evlerinden eşyalarını almak isteyenler için hazırlanan yönetmelikte, 4+1'e kadar ev için, evden eve eşya taşıma bedelinin şehir içi 25 kilometre dahil asansörlü evden eve eşya taşıma işinin işçilik bedeli dahil 7 bin lira olduğu açıklandı.

Valilik açıklamasında, İl sınırları dahilinde ilçeler arasında asansörlü evden eve eşya taşıma işinin işçilik bedeli dahil 10 bin. Şehirlerarası asansörlü evden eve eşya taşıma işinin 7 bin liraya, ilave olarak 25 kilometreyi aşan kısım için kilometre başına 10 lira, ayrıca 1000 lira varış noktası asansör bedeli ile 2 bin lira varış noktasında işçilik bedeli ve 1000 lira şoför ücreti eklenecektir. Taşıma işlerinde sadece asansör kiralanması halinde 10'uncu kata kadar, asansör kiralama bedelinin 1000 lira, üzerindeki her kat için ilave 100 lira kiralama bedeli belirlenmiştir. Yardım amaçlı bedelsiz taşımalar hariç olmak üzere Valiliğimizce Olağanüstü Hal Kanunu'nun 9'uncu maddesi uyarında afet bölgesi evden eve taşıma tarifeleri belirtildiği gibidir. İlimizde yaşanan deprem nedeniyle fırsatçılık yapan şahıs ve firmalar hakkında gerekli her türlü idari yaptırım uygulanacaktır denildi. (DHA)