Kahramanmaraş'ta Enkaz Altındakiler İçin Endişeli Bekleyiş Sürüyor

7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki sarsıntılar Türkiye'de 10'a yakın ili yerle bir etti.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde enkazın kenarında ateş yakarak ısınmaya çalışan insanlar, 7 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki sarsıntılar Türkiye'de 10'a yakın ili yerle bir etti. Perşembe sabahı erken saatlerde ölü sayısı 12.873'e yükselirken, yaralı sayısı 62.937'ye ulaştı. Binlerce bina çöktü ve çok sayıda kişi enkaz altında.

KAHRAMANMARAŞ, 9 Şubat (Xinhua) -- Türkiye'nin güneydoğusunu sarsan, her şeyi yerle bir eden ve binlerce ölüme yol açan depremlerin ardından Selahattin Elbistan'ın hayatı bir daha eskisi gibi olamayacak.

Selahattin, sarsıntının merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki iş yerinin, depremden sonraki halini görünce gözyaşlarına boğuldu.

Xinhua'ya konuşan depremzede,"Anlatacak bir şey yok. Her şey ortada... Ev gitti, araba gitti. Ama boş ver. Önemli olan sağlık" dedi.

22 katlı bir binada bulunan evinin durumunu sorduğumuzda "Binanın yarısı gitmiş, diğer yarısı da kısmen çökmüş" bilgisini verdi.

7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki sarsıntılar Türkiye'de 10'a yakın ili yerle bir etti. Perşembe sabahı erken saatlerde ölü sayısı 12.873'e yükselirken, yaralı sayısı 62.937'ye ulaştı. Binlerce bina çöktü ve çok sayıda insan enkaz altında.

Gün batımından sonra Elbistan adeta bir hayalet şehir gibi. Tüm binalar ya tamamen yıkılmış ya da kısmen hasar görmüş. Elektrikler kesik.

Kurtarma ekipleri, dondurucu soğukta enkaz altında kalanları kurtarmak için zamana karşı yarışıyor. Sevenlerinden güzel bir haber duymak için bekleyen vatandaşlar bir umut ışığı arıyor.

Alpaslan da onlardan biri. Eşi ve ailesinden dört kişi daha, tamamen çöken binanın merdiven boşluğunda mahsur kalmış.

Xinhua'ya konuşan ancak soyadını vermek istemeyen Alpaslan "Enkazdan yeni bir ses geldiğini duyduk. Heyecanlandık. Umarım hepsi hayattadır" dedi.

Yardım için ülkenin farklı yerlerinden bölgeye akın eden diğer tüm vatandaşların desteği için de minnettar: "Hepsinden Allah razı olsun."

Depremin vurduğu Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yıkılmış bir binanın dışında çalışan kurtarma görevlisi, 7 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Öğretmen Zeki Çelik, kurtarma çalışmalarına katılmak için Samsun'dan gelmiş. Çelik, Xinhua'ya yaşadıklarını anlattı: "Bu öğleden sonra 62 yaşında bir adamı kurtardık. Onu enkazdan çıkardık ve hastaneye gönderdik. 12 yaşında bir erkek çocuğu da enkazdan çıkarılarak hastaneye gönderildi."

"Arkadaki harap binanın yan tarafından bir ses geldi" diyen Çelik, arkadaşlarıyla birlikte ses gelen yerde kurtarma çalışmasına başlayacaklarını söyledi.

Sivaslı iş insanı Kerem Okyay, depremin ardından arkadaşlarıyla bir ekip kurarak Elbistan'a gelmiş: "10 saat içinde üç kişiye ulaştık. İkisi ölmüştü. Bir yaralıyı enkazdan çıkarıp hastaneye kaldırdık."

Vatandaşları ve yetkilileri mümkün olduğu kadar çok iş makinesi tedarik etmeye çağıran Okyay, "Şu anda bir kesiciye ve bir jeneratöre ihtiyacımız var" diye ekledi.

Okyay "Bu tür ekipmanlar olmadan müdahale edemeyiz. Kolonlar arasında kalan bir arkadaşımızı elle çıkarma şansımız yok" diyerek yardım çağrısı yaptı.