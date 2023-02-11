Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kişi 116 saat sonra kurtarıldı Güncel Haberler ??????? "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından Kahramanmaraş'taki enkazdan 116 saat sonra 51 yaşındaki kişi sağ çıkarıldı. ??????? "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından Kahramanmaraş'taki enkazdan 116 saat sonra 51 yaşındaki kişi sağ çıkarıldı. Onikişubat ilçesine bağlı Hayrullah Mahallesi'nde yıkılan Birgül Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma çalışmasını sürdüren İHH Ankara ekibi, dün enkazdan çıkartılan 20 yaşındaki Derman Nedirli'nin babası Mevlüt Nedirli ile temas kurulması üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı. Enkazdan 116 saat sonra çıkartılan Mevlüt Nedirli, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Ankara Güncel Haberler

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