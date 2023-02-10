Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kadın 100 saat sonra kurtarıldı Güncel Haberler "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kadın 100 saat sonra sağ çıkarıldı. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kadın 100 saat sonra sağ çıkarıldı. Gebze Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremin ardından bölgeye sevk edilen Gebze Belediyesi Arama Kurtarma (GEAK) ekipleri, AFAD koordinesinde enkazlarda arama kurtarma faaliyetleri yürütüyor. Bu kapsamda ekipler, Karapınar Mahallesi'ndeki Gözde Sitesi'nde enkazda 8 metrelik dehliz açarak 32 yaşındaki bir kadını depremin 100. saatinde sağ kurtardı. Kadına ulaşıldığı anın görüntülerinde ekip üyesinin, yaralıya "Buradayız, geldik. Çıkaracağız Allah'ın izniyle az daha dayan. 4 gündür buradasın, 1 saat daha dayan. Geldik. Az kaldı." şeklinde seslenmesi yer alıyor. Kaynak: AA / Güncel Gebze Belediyesi Kahramanmaraş Gebze Yerel Güncel Haberler

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