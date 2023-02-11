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Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan genç depremden 116 saat sonra kurtarıldı

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Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan genç depremden 116 saat sonra kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta yıkılan bir binanın enkazından 116 saat sonra bir kişi sağ çıkartıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta yıkılan bir binanın enkazından 116 saat sonra bir kişi sağ çıkartıldı.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta faaliyet yürüten Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kent merkezindeki Emek Apartmanı enkazında çalışmalarını yoğunlaştırdı.

AFAD ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar sonucu, 20 yaşlarındaki genç, depremin üzerinden geçen 116 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı.

Depremzede, alkışlar ve tekbirler eşliğinde taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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Kaynak: AA / Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş Elbistan İtfaiye Güncel Haberler

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