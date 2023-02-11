Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 8 yaşındaki Rıdvan depremden 116 saat sonra kurtarıldı Güncel Haberler "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta 116 sonra bir çocuk, enkazdan yaralı çıkarıldı. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta 116 sonra bir çocuk, enkazdan yaralı çıkarıldı. Ebrar Sitesi enkazında çalışma yürüten İsrail'den gelen arama kurtarma ekibi, bir kişinin canlı olduğunu tespit etti. Yoğun bir çalışmanın ardından ekipler 8 yaşındaki Rıdvan Çakıroğlu'nu enkazdan kurtardı. Rıdvan Çakıroğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş İsrail Güncel Haberler

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