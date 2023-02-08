Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 8 yaşındaki Zübeyde kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta depremin ardından enkaz altında kalan 8 yaşındaki Zübeyde, Kahramankazan Belediyesi arama kurtarma ekibince sağ çıkarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kahramankazan Belediyesi arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş'ta 8 katlı Telbisoğlu Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma çalışması yürüttü.

Ekipler, enkaz altında kalan 8 yaşındaki Zübeyde'ye ulaştı. Kurtarılan çocuk, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Zübeyde'nin "Siz eve nasıl girdiniz" sorusuna ekiplerin "Camdan girdik" cevabı ile aralarındaki diyalog gülümsetti.