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Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 72 yaşındaki kişi kurtarıldı

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Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 72 yaşındaki kişi kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta yıkılan binanın enkazında kalan 72 yaşındaki kişi kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta yıkılan binanın enkazında kalan 72 yaşındaki kişi kurtarıldı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ekipler, Borsa Caddesi'nde yıkılan bir binanın enkazından 72 yaşındaki Şükrü isminde birini çıkardı.

82 saat sonra yaralı kurtarılan kişi hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Elbistan Güncel Haberler

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