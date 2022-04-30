Kahramanmaraş'ta emniyet kemeri uygulaması yapıldı - Haberler

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Kahramanmaraş'ta emniyet kemeri uygulaması yapıldı

AA - Ömer Faruk Salman - Güncel
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Kahramanmaraş'ta emniyet kemeri uygulaması yapıldı

Kahramanmaraş'ta, "Bayramınız Kemerli Olsun" temasıyla sürücülere yönelik emniyet kemeri uygulaması yapıldı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, "Bayramınız Kemerli Olsun" temasıyla sürücülere yönelik emniyet kemeri uygulaması yapıldı.

Trafikte can güvenliğini korumak ve toplumsal farkındalığı arttırmak amacıyla Kayseri yolu polis uygulama noktası ve Narlı yolu jandarma uygulama noktasında yapılan uygulamada, Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan ve ilgili personel de yer aldı.

Uygulama noktasında durdurulan sürücülere, emniyet kemerinin takılması ve uzun yolculuklarda dinlenilerek seyahat edilmesi, alınacak tedbirlerle trafik kazalarının en aza indirilmesinin hedeflendiği anlatıldı.

Araçlardaki çocuklara ise kırmızı düdük, boyama kitabı ve çeşitli oyuncaklar hediye edildi.

Vali Coşkun, denetim sonrasında gazetecilere, İçişleri Bakanlığı tarafından Ramazan Bayramı öncesinde 81 ilde eş zamanlı olarak "Bayramınız Kemerli Olsun" temasıyla emniyet kemeri uygulaması yapıldığını belirterek, "Bizler de bayram sevincimizin hüzne dönüşmemesi ve sürücülerimize farkındalık oluşturmak amacıyla, uygulama noktalarında hem sürücülerimize hayırlı bayramlar dileğinde bulunduk hem de emniyet kemeri konusunda hatırlatmalarda bulunduk." dedi.

AA / Ömer Faruk Salman - Güncel

Kahramanmaraş, Jandarma, Kayseri, Polis, Güncel, Haberler

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