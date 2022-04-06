Kahramanmaraş'ta emlakçının komisyon alamadığı eve zarar verdiği iddia edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'ta emlakçının komisyon alamadığı eve zarar verdiği iddia edildi

AA - Gökhan Çalı - Güncel
 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta emlakçının komisyon alamadığı eve zarar verdiği iddia edildi

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir kişi, evine boyayla zarar verdiği iddiasıyla emlakçı hakkında suç duyurusunda bulundu.

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir kişi, evine boyayla zarar verdiği iddiasıyla emlakçı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bahçelievler Mahallesi'nde ev satın alan S.K, tapu işlemlerinin ardından eve geldiğinde dolap, kapı ve duvarlara sprey boyayla zarar verildiğini gördü.

Zararının daha önce iletişime geçtiği emlakçı tarafından verildiğini iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunan ev sahibi S.K, AA muhabirine, çok şaşkın olduğunu söyledi.

Konunun takipçisi olacağını anlatan S.K, emlakçıyla daha önce iletişime geçtiğini ancak anlaşmayı eski ev sahibiyle yaptıklarını, bunun üzerine emlakçının kendisinden 10 bin lira komisyon istediğini, olumsuz yanıt alınca da tehdit edildiğini savundu.

Evinin kullanılamaz hale geldiğini aktaran S.K, savcılığa gidip hem mala zarar verme hem de hakarete uğradığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti.

Evi satan H.N. de satış öncesinde emlakçının kendisini bulduğunu, herhangi bir ücret almadan satışa yardımcı olacağını belirterek ilan açtığını, ev satıldığında kendisinden de komisyon istendiğini ileri sürdü.

Kahramanmaraş'ta emlakçının komisyon alamadığı eve zarar verdiği iddia edildi

Kahramanmaraş'ta emlakçının komisyon alamadığı eve zarar verdiği iddia edildi

Kahramanmaraş'ta emlakçının komisyon alamadığı eve zarar verdiği iddia edildi

Kahramanmaraş'ta emlakçının komisyon alamadığı eve zarar verdiği iddia edildi

AA / Gökhan Çalı - Güncel

Bahçelievler Mahallesi, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title