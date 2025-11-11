Kahramanmaraş'ta Ehliyet Sınavında Kopya Düzeneği Ortaya Çıktı

Kahramanmaraş'ta ehliyet sınavında kopya düzeneği kullandığı belirlenen sürücü adayı ile sistemi hazırlayan şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, motorlu taşıtlar sınavına katılan sürücü adayından şüphelenilmesi üzerine ekiplerce yapılan incelemede, kıyafetinin içine yerleştirilmiş kopya düzeneği bulundu.

Soruşturmayı sürdüren ekipler, sürücü adayının üzerine kopya düzeneğini yerleştiren şüphelinin de yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan araştırma sonucu tespit edilen zanlının ikametinde ve aracında yapılan aramada, 6 kulak içi ses kayıt cihazı, 3 cep telefonu ve 8 pil ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.