KAHRAMANMARAŞ - Ehliyet sınavında kopya çekilmesine ilişkin 4 şüpheli yakalandı - Haberler

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KAHRAMANMARAŞ - Ehliyet sınavında kopya çekilmesine ilişkin 4 şüpheli yakalandı

AA - İzzet Mazı - Güncel
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Kahramanmaraş'ta, sürücü belgesi sınavında ses ve görüntü düzeneğiyle kopya çekilmesine ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta, sürücü belgesi sınavında ses ve görüntü düzeneğiyle kopya çekilmesine ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ehliyet sınavında usulsüzlük yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Suzan ve Abdul Hekim Bilgili Halk Eğitim Merkezi'nde sınava giren M.H'yi durumundan şüphelenerek gözaltına aldı.

Şüpheliye kopya çekmekte yardım ettikleri tespit edilen N.Ş, A.Ç. ve H.Ç. de sınav merkezi yakınlarında suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin üst aramalarında, sim kartlı ses aktarım cihazı, düğme şeklinde gizlenmiş iki kamera, sim kart takılı 3 internet sağlayıcı, wi-fi dijital cihazı ve 4 telefon ele geçirildi.

4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KAHRAMANMARAŞ - Ehliyet sınavında kopya çekilmesine ilişkin 4 şüpheli yakalandı

KAHRAMANMARAŞ - Ehliyet sınavında kopya çekilmesine ilişkin 4 şüpheli yakalandı

KAHRAMANMARAŞ - Ehliyet sınavında kopya çekilmesine ilişkin 4 şüpheli yakalandı

KAHRAMANMARAŞ - Ehliyet sınavında kopya çekilmesine ilişkin 4 şüpheli yakalandı

KAHRAMANMARAŞ - Ehliyet sınavında kopya çekilmesine ilişkin 4 şüpheli yakalandı

KAHRAMANMARAŞ - Ehliyet sınavında kopya çekilmesine ilişkin 4 şüpheli yakalandı

KAHRAMANMARAŞ - Ehliyet sınavında kopya çekilmesine ilişkin 4 şüpheli yakalandı

AA / İzzet Mazı - Güncel

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