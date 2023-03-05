Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nin enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan ve en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar Sitesi'nin enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan ve en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar Sitesi'nin enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yerle bir olarak birçok kişiye mezar olan site alanında belediye ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri faaliyetlerini sürdürüyor.

Ankara'dan gelen Toplu Kuvvet Birlik Amirliği ekiplerince güvenlik önlemlerinin alındığı siteden çıkan molozlar, kamyonlarla belirlenen enkaz döküm alanlarına götürülüyor.

Çalışmalar sırasında enkazdan çıkan eşyalar, kolluk kuvvetlerince tutanak altına alınıyor, ardından da ilgili polis birimlerine teslim ediliyor.