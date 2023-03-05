Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nin enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor

Güncel Haberler

Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nin enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan ve en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar Sitesi'nin enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan ve en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar Sitesi'nin enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yerle bir olarak birçok kişiye mezar olan site alanında belediye ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri faaliyetlerini sürdürüyor.

Ankara'dan gelen Toplu Kuvvet Birlik Amirliği ekiplerince güvenlik önlemlerinin alındığı siteden çıkan molozlar, kamyonlarla belirlenen enkaz döküm alanlarına götürülüyor.

Çalışmalar sırasında enkazdan çıkan eşyalar, kolluk kuvvetlerince tutanak altına alınıyor, ardından da ilgili polis birimlerine teslim ediliyor.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Su İşleri Kahramanmaraş Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title