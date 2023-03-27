Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nde yıkılan binaların enkazının kaldırılması tamamlandı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki depremlerde en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar Sitesi'nde yıkılan binaların enkazının kaldırılması tamamlandı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki depremlerde en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar Sitesi'nde yıkılan binaların enkazının kaldırılması tamamlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Ebrar Sitesi'nde yıkılan binaların enkaz alanında, belediye ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri çalışma yaptı.

Ankara'dan gelen Toplu Kuvvet Birlik Amirliği ekiplerince güvenlik önlemlerinin alındığı siteden çıkan molozlar, kamyonlarla belirlenen enkaz döküm alanlarına götürüldü.

Öte yandan sitede bulunan ve ağır hasar alan 4 binanın ise yapılan planlama çerçevesinde gelecek günlerde yıkılacağı belirtildi.

Sitede 69 yakınını kaybeden 14 yaşındaki Zehra Tuzcu, AA muhabirine, yıkılan binaların önünden geçtiği zaman kendisini çok kötü hissettiğini ve duygulandığını söyledi.

Yoldan her geçtiklerinde hayatını kaybedenler için dua ettiklerini anlatan Tuzcu, "Babamın kuzenleri ve akrabalarının da olduğu 69 yakınımızı kaybettik. Kuzenlerimiz de hayatını kaybetti. İlk haftalarda tırlarda kalmıştık, şimdi evimize geçtik. Depremin olduğu sabah arkadaşımla buluşacaktık. O da depremde hayatını kaybetti. Onun için çok üzüldüm. Çoğu arkadaşım vefat etti." ifadelerini kullandı.