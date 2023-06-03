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Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nde bir bina daha kontrollü şekilde yıkıldı

Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nde bir bina daha kontrollü şekilde yıkıldı

Güncel Haberler

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki depremlerde en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar Sitesi'nde kontrollü yıkımlar devam ediyor. Depremde Şazibey Mahallesi Ali Sezai Bulvarı'ndaki 22 bloktan oluşan Ebrar Sitesi'nde ağır hasar alan son iki binadan biri daha planlama çerçevesinde kontrollü şekilde yıkıldı. Polis ve belediye ekipleri, çalışmaların sürdüğü bölgede güvenlik önlemi aldı. Çevrede toplananlar binanın yıkılma anını cep telefonlarıyla kaydetti. Enkaz, kamyonlara yüklenerek belirlenen depolama alanlarına taşınıyor.

??????? Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki depremlerde en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar Sitesi'nde kontrollü yıkımlar devam ediyor.

Depremde Şazibey Mahallesi Ali Sezai Bulvarı'ndaki 22 bloktan oluşan Ebrar Sitesi'nde ağır hasar alan son iki binadan biri daha planlama çerçevesinde kontrollü şekilde yıkıldı.

Polis ve belediye ekipleri, çalışmaların sürdüğü bölgede güvenlik önlemi aldı.

Çevrede toplananlar binanın yıkılma anını cep telefonlarıyla kaydetti.

Enkaz, kamyonlara yüklenerek belirlenen depolama alanlarına taşınıyor.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel

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