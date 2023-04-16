Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nde ağır hasar alan binalar kontrollü şekilde yıkılıyor

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki depremlerde en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar Sitesi'nde kontrollü yıkımlar devam ediyor.