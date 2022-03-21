Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Haberler

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Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

AA - İzzet Mazı - Güncel
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Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Kayseri yolu üzerinde yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçtaki R.U, (32) üzerinde arama yapan ekipler 93 gram metamfetamin ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / İzzet Mazı - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş, Uyuşturucu, Kayseri, Güncel, Haberler

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