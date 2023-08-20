Kahramanmaraş'ta düğünde havaya ateş açan şüpheli yakalandı
Güncel Haberler
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düğünde uzun namlulu silahla havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düğünde uzun namlulu silahla havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı.
Hüyüklü Mahallesi'nde düğünde havaya ateş açtığı ihbarı üzerine Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Ş.Ö'ye ait aracı durdurarak arama yaptı.
Araçta yapılan aramada ruhsatsız AK-47 piyade tüfeği ile 56 fişek ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel