Kahramanmaraş'ta Dron Destekli Trafik Denetimi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde trafikte can, mal güvenliğini sağlamak ve kazalara neden olabilecek ihlalleri önlemek amacıyla dron destekli denetim gerçekleştirildi. Yol uygulaması ve kontrollerin bayram tatili boyunca devam edeceği bildirilirken, denetimlerde kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen 22 sürücüye ceza kesildi.