Kahramanmaraş'ta Drift Atan Sürücüye Ceza

Kahramanmaraş'ta lüks otomobiliyle drift atan H.H.A., polisin takibi sonucu yakalanarak 91 bin 554 lira ceza aldı. Ehliyeti iptal edilen sürücü adliyeye sevk edildi.

KAHRAMANMARAŞ'ta lüks otomobiliyle drift atan H.H.A., önce kameralara, sonra da polislere yakalandı. Yapılan incelemede sürücünün ehliyetinin daha önce iptal edildiği tespit edilirken, 91 bin 554 lira idari para cezası uygulanıp adli makamlara sevk edildi.

Batı Çevre Yolu üniversite kavşağında bir sürücü, lüks otomobiliyle drift attı. İhbar üzerine polis sürücünün kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı. Çalışma sonunda sürücünün H.H.A. olduğu ve ehliyetinin daha önce başka bir ihlalden dolayı iptal edildiği ortaya çıktı.

Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan H.H.A.'ya 91 bin 554 lira idari para cezası uygulanırken, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan da adliyeye sevk edildi. Öte yandan lüks otomobil de trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

