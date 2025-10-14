Kahramanmaraş'ta Drift Atan Sürücüye 91 Bin Lira Ceza

Haberler

Kahramanmaraş'ta drift atan bir sürücüye 91 bin 554 lira ceza kesildi. Ekipler, güvenlik kameraları sayesinde sürücüyü tespit etti.

Kahramanmaraş'ta otomobiliyle drift atan sürücüye 91 bin 554 lira ceza uygulandı.

Onikişubat ilçesi Maarif Mahallesi'nde, KSÜ kavşağında drift atan çok sayıda otomobil, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca kaydedildi.

Ekipler, görüntülerden bir aracın plakasını ve sürücüsünü tespit etti.

Sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 91 bin 554 lira idari para cezası kesildi.

Kamu düzenini bozan ve çevreye rahatsızlık veren sürücülere yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
