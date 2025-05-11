Kahramanmaraş'ta Drenaj Kuyuya Düşen Keçi Kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta, çevrede otlanan bir keçi drenaj kuyusuna düştü. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekibi, halat yardımıyla keçiyi kuyudan kurtarıp sahibine teslim etti.
Kahramanmaraş'ta kuyuya düşen keçi kurtarıldı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta drenaj kuyusuna düşen keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, Onikişubat İlçesi Hasancıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Çevrede otlanan keçilerden biri drenaj kuyusuna düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi halat yardımıyla indiği kuyudan keçiyi kurtardı. Kurtarılan keçi sahibine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - Güncel