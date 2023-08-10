Kahramanmaraş'ta Dondurma Hırsızı Yakalandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir büfeden son 15 gün içerisinde 8 kez dondurma çalan şüpheli, kameralara yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Elbistan'da Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi'ndeki Hakan Gündoğar'a ait büfenin önündeki dolaptan dondurma çalındı. Sabah iş yerini açmak için geldiğinde dondurma dolabının kapağını açık gören Gündoğar, çocukların yapmış olabileceği düşüncesiyle durumu pek önemsemedi. Ertesi gün yine aynı durumla karşılaşan ve dolabın kapağının bir yetişkin tarafından açıldığını anlayan Gündoğar, büfesine ait güvenlik kameralarını incelese de bir sonuca ulaşamadı. Bu durumun son 15 günde 7-8 tekrarlaması üzerine güvenlik kameralarını daha dikkatli inceleyen Gündoğar, 30-35 yaşlarındaki bir şahsın gece saatlerinde gelerek büfeden farklı adetlerde dondurma çaldığını gördü.

Gündoğar, hemen hemen aynı saatlerde geldiği büfenin önündeki dondurma dolabının adeta müdavimi olan hırsızın bulunması için polise başvurdu. Polis ekipleri, güvenlik kamerası ve şüphelinin olay yerinde bıraktığı parmak izinden yola çıkarak şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

Defalarca karşı karşıya kaldığı dondurma hırsızlığı olayını anlatan büfeci Hakan Gündoğar, "Sabah geldiğimde dondurma dolabı kurcalanmış oluyordu. Kamera görüntülerini inceledim ama bulamadım. Sonra dolabın daha da açıldığını gördüm. Kamera görüntülerini tekrar inceledim. 30-35 yaşlarında bir şahsın geldiğini ve dondurma çaldığını fark ettim. İzlediğim kamera görüntülerinden daha öncesinde de gelmiş. Gece saatlerinde geliyor. Son geldiğinde de çalamıyor. Elinde de kuş kafesi var. Polise başvurdum. Polis ekipleri kamera görüntülerini inceledi. Parmak izi falan aldı. Şüpheliyi yakaladılar. Daha önceden de sabıkası varmış. Hapis yatmış. Adliyeye sevk edilmiş ama serbest kalmış. Bu adam burada yaşıyor. Bu adamla yarın bir gün bir daha karşılaşacağız. Belki de bana kafayı takacak bıçak çekip öldürecek. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ