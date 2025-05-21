Kahramanmaraş'ta Don Olayı Ceviz Üretimini Olumsuz Etkiledi

Kahramanmaraş'ta Don Olayı Ceviz Üretimini Olumsuz Etkiledi
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Kahramanmaraş'ın Bertiz bölgesinde yaşanan don ve dolu olayları, ceviz üreticilerini olumsuz etkileyerek alternatif tarım ve hayvancılığa yönelmelerine neden oldu.

Kahramanmaraş'ta cevizi don vurunca, üreticileri farklı alanlara yöneldi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Bertiz bölgesinde, geçtiğimiz aylarda yaşanan don ve dolu olayları ceviz üreticilerini olumsuz etkiledi. Başdervişli Mahallesi'nde üreticiler, bu sezon ciddi bir ürün alamayacaklarını belirterek hayvancılığa ve alternatif tarım işlere yöneldi.

Dulkadiroğlu ilçesinin Bertiz bölgesinde yer alan Başdervişli Mahallesi'nde, geçtiğimiz aylarda yaşanan don, dolu ve aşırı yağışlar ceviz üretimini olumsuz etkiledi. Bölge halkının en önemli geçim kaynağı olan ceviz ağaçlarının büyük bölümü zarar gördü. Ceviz ağaçlarının büyük kısmında bu yıl verim beklenmezken, üreticiler önümüzdeki birkaç yıl boyunca da ciddi bir gelir elde edemeyeceklerini düşüneerek başka işlere yöneldi. Mahalle sakinleri, geçimlerini sağlamak için bahçe tarımına yönelirken, birçok aile ise küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkla geçimlerini sürdürmeye başladı. Mahallede farklı üretim alanlarına yönelim dikkat çekerken, bazı vatandaşlar da çeşitli aktiviteler ve ek işlerle ekonomik denge kurmaya çalıştığı ifade edildi.

Mahalle sakinlerinden Ramazan İnan, "Biz şuanda hayvancılıkla uğraşıyoruz. Hayvanları küpeliyor, numaralandırıyoruz. Hayvanlarımızı Kurban Bayramı'na hazırlıyoruz. Bu yıl don ve dolu olan ürünlerimizi döktü. Meyve ağaçlarımız da ürün vermeyecek. Elma, kiraz gibi ürünler çıkabilir" dedi.

Mahalle sakinlerinden Selahattin Pala ise "Bu yıl soğuk vurduğundan en azından iki yıl ciddi ceviz üretimi olmayacak. Ben de boş durmamak için kendimce kantar yapıyorum. Aynı zamanda traktörüm var, onunla çeşitli işlere gidiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - Güncel
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