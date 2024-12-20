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Kahramanmaraş'ta Dolandırıcılık Operasyonu: 10 Tutuklama

Kahramanmaraş'ta Dolandırıcılık Operasyonu: 10 Tutuklama
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Kahramanmaraş merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 10 zanlı tutuklandı. Şüphelilere ait banka ve şirket hesaplarına el konuldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 10 zanlı tutuklandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "tehdit", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçlarını işleyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla 10 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Zanlıların yakalanması amacıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Manisa, Balıkesir, Muğla ve Osmaniye'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada,100 devre mülk hissesi, dijital materyaller, suç unsuru evrak ve dokümanlar ile 3 araç ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilere ait olduğu değerlendirilen banka ve şirket hesaplarına el konuldu.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen ve adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
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