Kahramanmaraş'ta Doğalgaz Borusu Patladı, 3 Kişi Etkilendi
Dulkadiroğlu ilçesinde içme suyu altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusunun delinmesi sonucu sızan gazdan 3 kişi etkilendi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi, gaz akışının kesilmesiyle onarım çalışmaları başlatıldı.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde altyapı çalışmasında delinen doğalgaz borusundan sızan gazdan 3 kişi etkilendi.
Yahya Kemal Mahallesi'nde içme suyu altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusunun zarar görmesi üzerine çevreye gaz sızdı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.
Çevrede alınan güvenlik önleminin ardından doğalgaz akışı kesilen hatta ekiplerce onarım çalışmasına başlandı.
Sızan gazdan etkilenen 3 kişi tedbir amaçlı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel