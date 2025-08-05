Kahramanmaraş'ta Doğalgaz Borusu Patladı, 3 Kişi Etkilendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dulkadiroğlu ilçesinde içme suyu altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusunun delinmesi sonucu sızan gazdan 3 kişi etkilendi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi, gaz akışının kesilmesiyle onarım çalışmaları başlatıldı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde altyapı çalışmasında delinen doğalgaz borusundan sızan gazdan 3 kişi etkilendi.

Yahya Kemal Mahallesi'nde içme suyu altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusunun zarar görmesi üzerine çevreye gaz sızdı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.

Çevrede alınan güvenlik önleminin ardından doğalgaz akışı kesilen hatta ekiplerce onarım çalışmasına başlandı.

Sızan gazdan etkilenen 3 kişi tedbir amaçlı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
Gözlerden uzak bir yaşam süren Ahmet Necdet Sezer'in son hali

Sezer'in son hali dikkat çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edildi

CHP'li belediye başkanı 26 gün sonra görevine iade edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.