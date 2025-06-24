Kahramanmaraş'ta Doğal Gaz Sızıntısı: 7 Kişi Etkilendi

Kahramanmaraş'ta Doğal Gaz Sızıntısı: 7 Kişi Etkilendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde içme suyu alt yapı çalışmaları sırasında delinen doğal gaz borusundan sızan gazdan 7 kişi etkilendi. Olay yerine gelen ekipler gaz sızıntısını engellerken, etkilenenler hastanelere kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde alt yapı çalışması sırasında delinen doğal gaz borusundan sızan gazdan 7 kişi etkilendi.

Barbaros Mahallesi'nde içme suyu alt yapı çalışması sırasında doğal gaz borusunun zarar görmesi üzerine çevreye gaz sızdı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, geniş güvenlik önlemi alarak sokağı boşalttı.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu gaz sızıntısı engellendi.

Sızan gazdan etkilenen 7 kişi tedbir amaçlı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
Serenay Sarıkaya ile Mert Demir cephesinde bir kez daha ayrılık rüzgarı

Üçüncü kez aynısı oldu! Serenay Sarıkaya'dan şaşırtan hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde! Tarih belli oldu

600 bin kişinin gözü ikinci zam teklifinde! Tarih belli oldu
Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin kendisine gönderdiği tebrik mesajını ifşa etti

Trump, NATO Genel Sekreteri'nin gönderdiği mesajı ifşa etti
Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı

Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı
Şota Arveladze Süper Lig'e geri dönüyor! 1 yıllık anlaşma sağlandı

Şota Arveladze 10 yıl sonra Süper Lig ekibine geri döndü
Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma itirafı: Affederim

Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma yorumu
Trump: İran'ın nükleer tesislerine saldırarak savaşı durdurmak büyük bir gurur

Trump, İran-İsrail ateşkesini kendi hanesine yazdı
17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu

17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.