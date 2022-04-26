Kahramanmaraş'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
AA - Ömer Faruk Salman - Güncel
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
F.T. yönetimindeki 46 FJ 609 plakalı otomobil, Batı Çevre Yolu'nda devrildi.
Kazada, sürücü ve otomobildeki S.S, M.F, A.S. ve T.A. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
AA / Ömer Faruk Salman - Güncel