Kahramanmaraş'ta Devrilen Otomobilde Sürücü Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

A.İ.Ç. (20) yönetimindeki 80 ACR 989 plakalı otomobil, Önsen Mahallesi, İmran Kılıç Köprüsü'nde henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, A.İ.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemelerin ardından A.İ.Ç'nin cenazesi, morga götürüldü.