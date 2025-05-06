Kahramanmaraş'ta Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Düzenlenecek

Kahramanmaraş'ta, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gençlere yönelik hazırlanan "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" 8 ve 9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gençlerin, kamu kurumlarını daha yakından tanıyarak devletin sunduğu imkanlardan faydalanabilmesi adına "Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında" ve "Gençlerin Hayali, Bizlerin Vazifesi" sloganlarıyla düzenlenecek fuar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde kapılarını açacak.

Fuarda yaklaşık 40 kamu kurum ve kuruluşunun temsilcileri tarafından gençlere burs, hibe, fon, kredi gibi maddi desteklerin yanı sıra staj programları ve uluslararası proje destekleri gibi konularda kapsamlı bilgilendirmeler yapılacak.

Gençlere yönelik birçok sosyal ve kültürel aktivitenin yer alacağı fuarda, başarılı projeler tanıtılacak, kariyer planlaması, devletin sunduğu imkanlar ve teşvikler hakkında bilgi verilecek.