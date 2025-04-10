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Kahramanmaraş'ta Depremzedelere Yeni Konutlar Yapıldı

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Kahramanmaraş'ta depremler sonrası inşa edilen köy evleri, depremzedelerin yeni yuvası oluyor. Kırsal alanlarda yapılan dayanıklı konutlarla aileler güvenli bir yaşam alanına kavuştu.

Kahramanmaraş'ta köy evleri depremzedelerin yeni yuvası oluyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş depremleri sonrası yapımına başlanıp tamamlanan köy konutları depremzedelerin yeni yuvası oluyor.

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı koordinesinde yeniden inşa çalışmaları sürüyor. Kente genelinde kırsal mahallelerde yapılan köy konutları da dayanıklı yapısıyla vatandaşlara güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Bölgede yürütülen çalışmalarla kısa sürede tamamlanan köy evlerine yerleşimler sürüyor. Bu çerçevede merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Abbaslar Mahallesi'nde yapımı tamamlanan köy konutlarına vatandaşlar taşınarak yaşama başladı. Yaklaşık 30 köy evi inşa edilen mahallede, depremzede aileler yeni yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Yeni evine kavuşanlarda Mehmet Işık, "Evimiz depremde yıkıldı, zor günler geçirdik çadırda ve konteyner de kaldık. Deprem sonrası şuanda köyümüze yeni konutlar yapıldı içine girip oturduk" dedi.

Köy evlerinin tamamlanmasının ardından yakın zamanda çevre düzenlenmesi ve yol sorunlarının da giderilmesini beklediklerini aktaran Işık, eksikliklerin giderilmesiyle bölgede yaşam şartlarının daha da güzel olacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - Güncel
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