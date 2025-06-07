Kahramanmaraş'ta Depremzedelere Yeni Ev Teslim Edildi

Kahramanmaraş'ta Depremzedelere Yeni Ev Teslim Edildi
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Kahramanmaraş'ta Depremzedelere Yeni Ev Teslim Edildi
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yapılan 35 köy evi, depremzedelere teslim edilerek bayrama yeni yuvalarında girmeleri sağlandı. Evler, yöresel mimariye uygun olarak inşa edildi.

Modern köy evlerinin teslimi sürüyor, bayrama yeni yuvalarında girdiler

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çokyaşar Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 35 köy konutu, hak sahiplerine teslim edildi. Depremzedeler, Kurban Bayramı'na yeni evlerinde girmenin mutluluğunu yaşadı.

6 Şubat depremlerinden etkilenen kırsal mahallelerden biri olan Çokyaşar'da, afetzedeler için inşa edilen köy evlerinin anahtarları sahiplerine verildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yapılan evler, yöresel mimariye uygun şekilde, tek katlı ve bahçeli olarak planlandı. Teslim edilen konutlarla birlikte Çokyaşar Mahallesi'nde hayat yeniden canlandı.

"Bayrama yeni evimizde girmek nasip oldu"

Yeni evine kavuşan Ali Karageçeli, "Evimiz ağır hasarlıydı ve yıkıldı. Deprem sonrası yeni evler yapıldı ve yeni evimize yerleştik. Evlerimiz çok güzel Allah razı olsun devletimizden" dedi.

Depremde zor günler geçirdiklerini anlatan Cennet Karageçeli ise şimdi ise çok iyi durumda olduklarını aktardı.

2 yıl konteynerde yaşamak zorunda kaldıklarına değinen Güley Karageçeli ise, "İki yıl konteyner de kaldık ve evimiz yapılınca evimize yerleştik"diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - Güncel
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