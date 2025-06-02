Kahramanmaraş'ta Depremzedelere Kalıcı Konut Teslimi

Kahramanmaraş'ta Depremzedelere Kalıcı Konut Teslimi
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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremler sonrası inşa edilen kalıcı konutların anahtar teslimi gerçekleştirildi. 3 bin 267 depremzede aile, yeni evlerine kavuştu.

6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, 3 bin 267 depremzede aileye kalıcı konutlarının anahtar teslimi gerçekleştirildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından vatandaşların yaralarının sarılması adına başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu çalışmalar kapsamında, ilçede yıkılan ya da ağır hasarlı olduğu için yıkım kararı alınan yaklaşık 8 bin bağımsız konutun yerine inşa edilen ve kura ile hak sahipleri belirlenen 4 bin 443 kalıcı konuttan 3 bin 267'si sahiplerine teslim edildi.

Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, AA muhabirine, ilçenin yaşanan felaketten en fazla etkilenen yerleşim birimlerinden biri olduğunu belirtti.

Afetin ardından yaklaşık 8 bin bağımsız konutun yıkıldığını hatırlatan Mercan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu 1924'ü zemin artı 3 ve 4 katlı, 1333'ü ise köy tipi olmak üzere toplam 3 bin 257 kalıcı afet konutunun inşa edildiğini ve büyük kısmının anahtar tesliminin yapıldığını aktardı.

3 bin 267 depremzede ailenin Kurban Bayramı'nı yeni evlerinde karşılayacağını ifade eden Mercan, şunları kaydetti:

"İlçe merkezimizde toplam 2 bin 519 konut tamamlanarak kura ile hak sahiplerine teslim edildi. Kırsal mahallelerde ise toplam 3 bin 257 konut ihale edildi. Bunların 1924'ü tamamlandı ve vatandaşlarımıza teslim edildi. 1333'ünün inşası ise devam ediyor. İnşallah 2025 yılı sonuna kadar bu konutların tamamı teslim edilmiş olacak."

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
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