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Kahramanmaraş'ta Depremzedelere 74 Bin Konut Teslim Edilecek

Kahramanmaraş'ta Depremzedelere 74 Bin Konut Teslim Edilecek
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6 Şubat 2023'teki depremler sonrası Kahramanmaraş'ta afetzedeler için inşa edilen 74 bin bağımsız konut, bu yıl sonuna kadar teslim edilecek. Temelleri atılan konutların yapımı hızla devam ediyor.

"Asrın felaketi" olarak bilinen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta afetzedeler için inşa edilen 74 bin bağımsız konut, bu yılın sonuna kadar vatandaşlara teslim edilecek.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından evleri yıkılan ya da ağır hasar alan depremzedeler için yaptırılan konutların inşası devam ediyor.

Bu kapsamda, depremlerin hemen ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinesinde inşa edilen köy tipi ve zemin artı 4 veya 5 katlı konutların tamamının temeli atıldı.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AA muhabirine, depremin ardından konut sorununun çözümüne yönelik başlatılan çalışma kapsamında temeli atılan tüm bağımsız birimlerin 2025 yılı sonuna kadar hak sahiplerine teslim edileceğini hatırlattı.

Söz konusu yapılarda gelinen noktayı değerlendiren Ünlüer, "Kurası çekilen 34 bin 600 konutu vatandaşlarımıza teslim ettik. 2025 yılı sonuna kadar hedefimiz toplamda yaklaşık 74 bin bağımsız birimi teslim etmektir." dedi.

Kalıcı konutlar için gece gündüz demeden çalışma yapıldığını belirten Ünlüer, şöyle konuştu:

"37 bin 348 adet önceden belirlenen rezerv alan, 22 bin 137 yerinde dönüşüm rezerv alan ve 13 bin 965 de köy evi kırsal konut olmak üzere yaklaşık 74 bin bağımsız birimin temelleri atıldı ve bunların inşası da devam etmektedir. Birçok kırsal mahallemizde kalıcı köy konutlarımıza vatandaşlarımızı yerleştirdik. Yapımı tamamlanan konutlara da peyderpey hak sahibi vatandaşlarımız yerleşiyor."

Ünlüer, 2025 yılı sonunda hak sahipliği sayısının artması durumunda yeni konutların inşa edileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
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