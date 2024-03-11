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Kahramanmaraş'ta depremzedeler ilk oruçlarını açtı

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Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından konteyner kentlerde kalan afetzedeler, Ramazan ayında ilk oruçlarını açtı. Depremzede kadınlar iftarlıkları hazırlarken, eşleri de yardım etti. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından da iftar çadırında yaklaşık 200 afetzedeye iftar verildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta afetzedeler, kaldıkları konteyner kentlerde ilk oruçlarını açtı.

Kalıcı konutların inşasının hızla devam ettiği kentte, yaklaşık 3 bin kişinin barındığı Türkoğlu ilçesindeki Türkiye-Azerbaycan Lojistik Konteyner Kent'te depremzede kadınlar iftarlıkları hazırlarken, eşleri de onlara yardım etti.

Ramazan ayını buruk geçiren depremzedeler, kurdukları yer sofralarında ilk orucunu açtı.

Afetzede Fatma Dikilitaş, AA muhabirine, yaşanan felakette evinin ağır hasar aldığını ve ailesiyle konteyner kente yerleştirildiklerini söyledi.

Evinden ayrı ikinci ramazan ayını geçirdiğini anlatan Dikilitaş, felakette birçok yakını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

Zor günler geçirdiklerini, yaşamlarını sürdürdükleri konteyner kentte her türlü desteği aldıklarını ancak insanın evi gibisi olmadığını ifade eden Dikilitaş, şunları kaydetti:

"Depremden sonra ilk ramazanı çadırda geçirdik. Devletimiz sağ olsun bizi daha sonra konteynere yerleştirdi. Çok şükür orucumuzu burada tutuyoruz. Evimizde olsaydık daha iyi ve güzel olacaktı. Buruk ve üzüntülüyüz çünkü bir deprem atlattık. Hayat devam ediyor çok şükür konteynerde de olsa orucumuzu tutuyoruz. İnşallah tekrar evimizde oruçlarımızı tutmak nasip olur."

Öte yandan Türkiye Diyanet Vakfı, Türkoğlu Kaymakamlığı iş birliğiyle Millet Meydanı'na kurulan iftar çadırında da yaklaşık 200 afetzedeye iftar verildi.

Buradaki programa, Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, Belediye Başkanı Osman Okumuş, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Kemal Hakverdi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çelik ve vatandaşlar katıldı.

Kırsal mahallelerdeki konteynerler başta olmak üzere ilçe genelinde de 500 kişilik iftarlık dağıtımı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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