Kahramanmaraş'ta Depremzedeler İçin Yapıları Yıkma Çalışmaları Devam Ediyor
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerin ardından ağır hasar gören binaların yıkımı ve enkaz kaldırma işlemleri hızla sürüyor. Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki 6 katlı apartman güvenlik önlemleri alındıktan sonra yıkıldı.
??????? Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı sürüyor.
Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde ağır hasar alan binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Türkoğlu ilçesine bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde ağır hasar gören 6 katlı apartman, güvenlik önlemleri alındıktan sonra iş makinesiyle yıkıldı.
???????Hafriyat iş makineleriyle kamyonlara doldurularak belirlenen döküm sahalarına taşındı.???????